"Динамо" перемогло "Шахтар" у заключному турі чемпіонату

Київське "Динамо" у матчі 32 туру Прем`єр-Ліги переграло донецький "Шахтар".

Рахунок матчу - 2:1.

Динамівці Києва першими відкрили рахунок у матчі. На 16-й хвилині після подачі кутового Вербич ударом головою пробив воротаря "гірників" Андрія П`ятова. "Шахтар" доволі швидко зрівняв рахунок. Вже на 23-й хвилині Кадар у власному штрафному фолить на Кайоде і суддя призначає пенальті. Ударом з 11-ти метрів Марлос технічно переграв Бойка - 1:1.

Варто зазначити, що в перші 45 хвилин більше моментів було біля воріт "Динамо". Бойко кілька разів рятував власні ворота після ударів Марлоса, Кайоде та Степаненка. У киян був шанс забити знову після стандарту, але ворота "Шахтаря" рятує поперечка воріт після удару головою Беседіна.

На старті другого тайму "Динамо" забиває вдруге. Після прострілу з флангу у штрафну Хочолава переправив м`яча у власні ворота, відзначившись автоголом. Заключні хвилини поєдинку краще провели саме динамівці.

На останні 15 хвилин гри Олександр Хацкевич випустив на заміну Олега Гусєва, для якого цей матч став останнім у біло-синій футболці. Вже в доданий арбітром час після грубого фолу Нема на Циганкова відбулася міні-сутичка, в якій голкіпер киян Бойко розкидав кількох бразильців "Шахтаря".

Нагадаємо, що "Шахтар" став чемпіоном України ще в 31 турі, обігравши "Верес". Зазначимо, що в чотирьох матчах нинішнього чемпіонату "Динамо" три рази перемагало донецьку команду і лише в одній грі була нічия.

В інших матчах 32 туру були такі результати: "Чорноморець" - "Зірка" 1:0, "Карпати" - "Сталь" 3:0, "Олександрія" - "Олімпік" 2:0. Після цих результатів визначилася команда, що залишає Прем`єр-лігу - це "Сталь". У перехідних матчах за право залишитися в УПЛ буду грати "Чорноморець" та "Зірка", що зустрінуться 3 та 4 командами Першої Ліги. "Чорноморець" гратиме з "Полтавою", а "Зірка" з "Десною".

У неділю, 20 травня, у матчі "Ворскла" - "Зоря" визначиться бронзовий призер чемпіонату.