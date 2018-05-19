"Динамо" победило "Шахтер" в заключительном туре чемпионата

Киевское "Динамо" в матче 32 тура Премьер-Лиги переиграло донецкий "Шахтер".

Счет матча - 2:1.

Динамовцы Киева первыми открыли счет в матче. На 16-й минуте после подачи углового Вербич ударом головой пробил вратаря "горняков" Андрея Пятова. "Шахтер" довольно быстро сравнял счет. Уже на 23-й минуте Кадар в собственном штрафном фолит на Кайоде и судья назначает пенальти. Ударом с 11-ти метров Марлос технично переиграл Бойко - 1:1.

Стоит отметить, что в первые 45 минут больше моментов было у ворот "Динамо". Бойко несколько раз спасал свои ворота после ударов Марлоса, Кайоде и Степаненко. У киевлян был шанс забить снова после стандарта, но ворота "Шахтера" спасает перекладина после удара головой Беседина.

На старте второго тайма "Динамо" забивает второй раз. После прострела с фланга в штрафную Хочолава переправил мяч в собственные ворота, отметившись автоголом. Заключительные минуты поединка лучше провели именно динамовцы.

Последние 15 минут игры Александр Хацкевич выпустил на замену Олега Гусева, для которого этот матч стал последним в бело-синей футболке. Уже в добавленное арбитром время после грубого фола Нема на Цыганкова состоялась мини-схватка, в которой голкипер киевлян Бойко разбросал нескольких бразильцев "Шахтера".

Напомним, что "Шахтер" стал чемпионом Украины еще в 31 туре, обыграв "Верес". Отметим, что в четырех матчах нынешнего чемпионата "Динамо" три раза побеждало донецкую команду и только в одной игре была ничья.

В других матчах 32 тура были следующие результаты: "Черноморец" - "Зирка" 1:0, "Карпаты" - "Сталь" 3:0, "Александрия" - "Олимпик" 2:0. После этих результатов определилась команда, которая покидает Премьер-лигу - это "Сталь". В переходных матчах за право остаться в УПЛ будут играть "Черноморец" и "Зирка", которые встретятся 3 и 4 командами Первой Лиги. "Черноморец" будет играть с "Полтавой", а "Зирка" с "Десной".

В воскресенье, 20 мая, в матче "Ворскла" - "Заря" определится бронзовый призер чемпионата.