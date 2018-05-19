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На Одещині у двір депутата від БПП кинули гранату – ЗМІ

Субота, 19 травня 2018, 23:23

В Одеській області невідомі кинули гранату у двір депутата Ізмаїльської райради і керівника районної організації партії БПП, бізнесмена Олександра Петкова.

Про це повідомляє місцеве видання "БессарабіяINFORM".

 
Всі фото - "БессарабіяINFORM"

Як пише видання, в момент вибуху в будинку нікого не було - бізнесмен із родиною перебували в Одесі.

Сліди вибуху на задньому дворі біля вікон їдальні виявила в суботу вранці жінка, яка доглядала за будинком, поки господарі були у від'їзді.

В результаті вибуху були пошкоджені металопластикові вікна, залізну огорожу і тротуарну плитку у дворі. Ніхто не постраждав.

 

Відзначається, що на місце події виїжджали співробітники Ізмаїльського відділу поліції. Ведеться розшук зловмисників.

 

У той же час, поліція Одеської області і партія БПП про подію не повідомляють.

"Українська правда" у Threads

Теми: Одеська областьБПП
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