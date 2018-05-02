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Суддя Голосіївського суду, спійманий на хабарі, вийшов під заставу

Середа, 2 травня 2018, 12:17

Суддя Голосіївського районного суду Києва Андрій Новак, затриманий за хабар, вийшов зі слідчого ізолятора після внесення застави у 120 тисяч гривень.

Про це на засіданні Вищої ради правосуддя сказав член ВРП Володимир Говоруха.

"Ухвалою Солом'янського суду застосовано до Новака запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 21 червня. Цією ж ухвалою було визначено розмір  застави, яка була внесено, і Новак зараз присутній на засіданні ВРП", - сказав Говоруха. 

 
Суддя Новак 

Він також озвучив клопотання голови САП Назара Холодницького про відсторонення Новака від посади судді на 2 місяці у зв’язку з тим, що Новак, перебуваючи на посаді, може знищувати докази та впливати на свідків чи працівників суду. 

Клопотання керівника САП задовольнили частково.

"Тимчасово до 24 червня відсторонити суддю Голосіївського райсуду Новака Андрія Васильовича, який здійснює правосуддя, у зв’язку з притягненням до кримінальної відповідальності", - підсумував Говоруха.

За даними "Українських новин", сума застави склала 120 тисяч гривень.  

Як повідомлялося, детективи Національного антикорупційного бюро за матеріалами Служби безпеки 23 квітня затримали суддю Голосіївського райсудуКиєва під час отримання 1 тисячі доларів хабаря. 

Судді, спійманому на хабарі, оголосили про підозру. ВРП дозволила його арештувати.

Ірина Балачук, УП
Теми: Київсудхабар
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