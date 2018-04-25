Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ВРП дозволила арештувати київського суддю-хабарника

Середа, 25 квітня 2018, 16:50

Вища рада правосуддя дала дозвіл на утримання під вартою судді Голосіївського райсуду Києва, який 23 квітня був затриманий на хабарі.

Про це повідомляє прес-центр судової влади.

Зазначається, що 25 квітня до ВПР надійшло подання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького про надання згоди на утримання під вартою судді Голосіївського райсуду Андрія Новака.

Він підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

У прес-центрі додають, що до подання долучено копії матеріалів, якими обґрунтовано його доводи.

Зокрема, у поданні вказувалося, до Новак, перебуваючи на свободі, зможе переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

"Оцінюючи подання, дійшов висновку, що воно є вмотивованим, що підтверджується, в тому числі, наданими на його обґрунтування доказами. Ураховуючи наведені в поданні ризики, співмірність між незалежністю, недоторканністю судді та наслідками утримання його під вартою у зв’язку з підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, вважаю, що подання слід задовольнити",– заявив член ВПР Володимир Комков.   

Раніше судді Голосіївського райсуду, спійманому на хабарі, оголосили про підозру.

Як повідомлялося, детективи Національного антикорупційного бюро за матеріалами Служби безпеки 23 квітня затримали суддю Голосіївського райсуду Києва під час отримання 1 тисячі доларів хабаря.

Українська правда
Теми: судхабарарешт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Усі новини...
суд
Трамп не зміг оскаржити виплату $5 млн письменниці, яка звинуватила його в домаганнях
ДБР направило в суд понад 75 обвинувачень щодо суддів за пів року
Усі держави-учасниці МКС зобов'язані затримати Путіна й видати Гаазі – Кулеба
Останні новини
20:05
Герега має посвідку на довгострокове проживання в Іспанії – "Схеми"
20:04
фотоТорішні та дешеві: які ялинки встановили в містах України у 2023 році
20:00
Сервіс OnlyFans за 2023 року сплатив понад 944 тисячі доларів податків у бюджет України
19:56
Зустріч із Зеленським не змінила думку спікера Палати представників
19:53
Атака на "Київстар" не вплинула на роботу Helsi
19:51
відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується
19:49
відеоУ Києві врятували лисицю, яка залізла на 8-й поверх недобудови
19:30
Huawei у 2024 році почне будувати у Франції свій перший європейський завод – ЗМІ
19:23
На фронті відбулось 73 зіткнення, окупанти намагались наступати на 6 напрямках – Генштаб
19:17
Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України
Усі новини...
Реклама: