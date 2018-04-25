ВРП дозволила арештувати київського суддю-хабарника

Вища рада правосуддя дала дозвіл на утримання під вартою судді Голосіївського райсуду Києва, який 23 квітня був затриманий на хабарі.

Про це повідомляє прес-центр судової влади.

Зазначається, що 25 квітня до ВПР надійшло подання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького про надання згоди на утримання під вартою судді Голосіївського райсуду Андрія Новака.

Він підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

У прес-центрі додають, що до подання долучено копії матеріалів, якими обґрунтовано його доводи.

Зокрема, у поданні вказувалося, до Новак, перебуваючи на свободі, зможе переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

"Оцінюючи подання, дійшов висновку, що воно є вмотивованим, що підтверджується, в тому числі, наданими на його обґрунтування доказами. Ураховуючи наведені в поданні ризики, співмірність між незалежністю, недоторканністю судді та наслідками утримання його під вартою у зв’язку з підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, вважаю, що подання слід задовольнити",– заявив член ВПР Володимир Комков.

Раніше судді Голосіївського райсуду, спійманому на хабарі, оголосили про підозру.

Як повідомлялося, детективи Національного антикорупційного бюро за матеріалами Служби безпеки 23 квітня затримали суддю Голосіївського райсуду Києва під час отримання 1 тисячі доларів хабаря.