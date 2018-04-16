Вихід з СНД: у Порошенка заявили, що повністю співпрацю не припинять

Пропозиція президента Петра Порошенка вийти з органів "Співдружності незалежних держав" передбачає лишити дієвими ті угоди щодо співробітництва з СНД, які є вигідними для України.

Про це повідомила в понеділок на погоджувальній раді в парламенті представник президента у Верховні Раді Ірина Луценко.

За її словами, Порошенко як верховний головнокомандувач закликає уряд провести інвентаризацію усіх багатосторонніх угод між членами СНД, щоб денонсувати "окремі" договори між цими країнами.

"Залишивши лише ті, які є прагматично необхідні для України, як то: визнання дипломів, визнання працевлаштування і договір про транзит та інші, які будуть необхідні для роботи України та економіки України", - заявила Луценко.

Вона пояснила, що часткове припинення співпраці з СНД обумовлене відмовою цього об'єднання визнавати агресію Росії.

Нардеп нагадала також про ініціативу президента припинити дію окремих положень угоди про дружбу з Росією і зазначила, що зробити такий крок Україні дозволяє стаття 75 Віденської конвенції про міжнародні договори 1969 року.

Як повідомлялося, 12 квітня Порошенко заявив, що запропонує Верховній Раді припинити дію окремих положень договору про дружбу з Росією та вийти з усіх статутних органів СНД.

Спікер Ради Федерації Валентина Матвієнко, яка очолює раду Міжпарламентської асамблеї СНД, вважає, що намір України вийти зі співдружності суперечить економічним інтересам цієї країни.

Євген Кізілов, УП