Порошенко просить розібратися з підкупом виборців

Президент просить правоохоронців розслідувати факти підкупу виборців, які спостерігалися у зв’язку з виборами до об’єднаних територіальних громад, що відбулися 29 квітня.

Відповідне звернення до Національної поліції, Генеральної прокуратури та Служби безпеки України Петро Порошенко озвучив на засіданні Ради національної безпеки й оборони.

"Я дуже стурбований кількістю фактів підкупу виборців з боку окремих політичних сил. Для мене як гаранта виборчих прав – це є абсолютно неприйнятно", – повідомляється у Twitter президента.

Я дуже стурбований кількістю фактів підкупу виборців з боку окремих політичних сил. Для мене, як гаранта виборчих прав - це є абсолютно неприйнятно.



Прошу НПУ, ГПУ, СБУ довести справи до логічного завершення, і щоб кожен, хто скоїв цей злочин проти демократії опинився у в'язниці pic.twitter.com/HLy2TNmhfw — Петро Порошенко (@poroshenko) May 2, 2018

"Прошу НПУ, ГПУ, СБУ довести справи до логічного завершення, і щоб кожен, хто скоїв цей злочин проти демократії опинився у в'язниці", – сказав Порошенко.

Президент наголосив, що перебування в опозиції не дає "політичного захисту від кримінального переслідування".

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман також зазначив: "Один Майдан встав через фальсифікації, другий – через неповагу до людей, і зараз ми знов бачимо, як скуповують голоси. Ми для цього робили децентралізацію і реформи?".

В рамках засідання РНБО обговорюємо результати виборів до ОТГ. Один майдан встав через фальсифікації, другий – через неповагу до людей, і зараз ми знов бачимо, як скуповують голоси. Ми для цього робили децентралізацію і реформи? — Volodymyr Groysman (@VGroysman) May 2, 2018

У Комітеті виборців заявляли, що вибори 29 квітня стали найбруднішою кампанією за всю історію проведення виборів до ОТГ, починаючи з жовтня 2015 року. За даними організації, на них 6 партій вдалися до підкупу громадян.

Раніше в Міністерстві внутрішніх справ запропонували посилити відповідальність за підкуп виборців як для учасників виборів, так і для тих, хто голосує.