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Порошенко просить розібратися з підкупом виборців

Середа, 2 травня 2018, 19:43

Президент просить правоохоронців розслідувати факти підкупу виборців, які спостерігалися у зв’язку з виборами до об’єднаних територіальних громад, що відбулися 29 квітня.

Відповідне звернення до Національної поліції, Генеральної прокуратури та Служби безпеки України Петро Порошенко озвучив на засіданні Ради національної безпеки й оборони.

"Я дуже стурбований кількістю фактів підкупу виборців з боку окремих політичних сил. Для мене як гаранта виборчих прав – це є абсолютно неприйнятно", – повідомляється у Twitter президента.

"Прошу НПУ, ГПУ, СБУ довести справи до логічного завершення, і щоб кожен, хто скоїв цей злочин проти демократії опинився у в'язниці", – сказав Порошенко.

Президент наголосив, що перебування в опозиції не дає "політичного захисту від кримінального переслідування".

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман також зазначив: "Один Майдан встав через фальсифікації, другий – через неповагу до людей, і зараз ми знов бачимо, як скуповують голоси. Ми для цього робили децентралізацію і реформи?".

У Комітеті виборців заявляли, що вибори 29 квітня стали найбруднішою кампанією за всю історію проведення виборів до ОТГ, починаючи з жовтня 2015 року. За даними організації, на них 6 партій вдалися до підкупу громадян.

Раніше в Міністерстві внутрішніх справ запропонували посилити відповідальність за підкуп виборців як для учасників виборів, так і для тих, хто голосує.

Олена Рощенко, УП
Теми: вибориПорошенко
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