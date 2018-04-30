КВУ: вибори до ОТГ 29 квітня – найбрудніші з 2015 року

Вибори 29 квітня стали найбільш брудною кампанію за всю історію проведення виборів до ОТГ, починаючи із жовтня 2015 року.

Про це заявив голова Комітету виборців України Олексій Кошель у Facebook.

За його словами, політичні партії і кандидати встановили "рекорд" як за кількістю, так і за масштабами підкупу виборців.

"До спостерігачів КВУ надійшла інформація про 25 фактів підкупу (реальна цифра могла бути значно більшою), правоохоронці відкрили кримінальні провадження у 5 областях, у день голосування було спіймано на гарячому 3-х скупників голосів. І це при тому, що вибори відбувалися лише в 40 ОТГ", - повідомив Кошель.

Абсолютними рекордсменами з купівлі голосів він назвав партії "Батьківщина", Аграрну партію і "Наш край". Кілька фактів підкупу – у Радикальної партії. По одному – в БПП і Самопомочі.

Голова КВУ вважає, що оприлюднені фото та відеоматеріали про "сітки", схеми і конкретні факти купівлі голосів дають підстави прогнозувати не менше 10 результативних кримінальних справ.

"Втім, за підсумками парламентських виборів-2014 і місцевих-2015 в Україні не було жодного прецеденту, коли б купівля голосів призвела до реального тюремного строку. Саме безкарність дозволила політикам перетворити вибори на супермаркет із продажу голосів", - пише він.

Серед порушень Кошель відзначив також відкриття дільниць із запізненням, перешкоджання роботі спостерігачів, порушення таємниці голосування, "конфліктні ситуації і навіть абсурдні рішення".

"На виборах 29 квітня ми побачили спроби організувати системний підкуп, які можуть повторитися у всеукраїнському масштабі під час парламентських виборів-2019", - застерігає він.

На думку голови КВУ, головним запобіжником виборчим злочинам мала б стати повноцінна виборча реформа із ліквідацією мажоритарної складової та повною забороною політичної реклами.

"Саме тому прийняття виборчої реформи в найближчі 6 місяців (за рік до парламентських виборів) має стати ключовою вимогою до ВР", - вважає він.

Як повідомлялося, у неділю перші вибори пройшли у 40 об’єднаних територіальних громадах: 4 міських, 14 селищних, 22 сільських.

Комітет виборців України повідомляв про порушення в ході виборів.

Пізніше голова КВУ Олексій Кошель заявив, що шість політичних партій вдалися до підкупу громадян на виборах до ОТГ 29 квітня.