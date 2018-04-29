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КВУ: підкупом на виборах в ОТГ займалися 6 партій

Неділя, 29 квітня 2018, 21:55
КВУ: підкупом на виборах в ОТГ займалися 6 партій

Шість політичних партій вдалися до підкупу громадян на виборах до ОТГ 29 квітня.

Про це Громадському радіо повідомив голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

"Лідери (за кількістю підкупів, ред.) — "Батьківщина" та "Аграрна партія", трохи менше — в "Радикальної партії". По одному випадку підкупу є в "Блоці Петра Порошенка" та "Самопомочі", — уточнив Кошель.

Станом на 18:00 29 квітня поліція відкрила три кримінальні провадження за фактом підкупу виборців. Двох організаторів затримали на Харківщині, також викрита схема на Одещині, повідомив Кошель.

"Було кілька схем. Перша — традиційна роздача грошей. Суми різні: від 300 до 600 гривень. Інша схема — коли з виборцями підписувалися угоди, за якою першу частину коштів вони отримували до голосування, другу — після. Також виборцям роздавали безкоштовні квитки на концерти, це теж підкуп. Хтось ішов до виборців із комбікормом, хтось із продовольчими наборами", — розповів голова Комітету виборців.

Він зазначив, що така кількість порушень украй велика для 40 ОТГ, де відбуваються вибори.

Кошель вказав і на інші порушення. Зокрема, вісім дільниць розпочали роботу на 30-50 хвилин пізніше, через що багато людей не змогли проголосувати. Також спостерігачі помітили незаконну агітацію в день виборів, на двох дільницях виборцям надсилали смс-повідомлення із закликом проголосувати за певного кандидата.

Як повідомлялося,у неділю перші вибори пройшли у 40 об’єднаних територіальних громадах: 4 міських, 14 селищних, 22 сільських.

Комітет виборців України повідомляв про порушення в ході виборів.

Раніше КВУ заявляв, що перед виборами 29 квітня в різних регіонах України було зафіксовано багато випадків підкупу виборців, а також факти тиску на кандидатів.

"Українська правда" у Threads

Теми: вибориКВУ
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