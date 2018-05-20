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В СНД кажуть, що Україні немає кого відкликати із статутних органів

Неділя, 20 травня 2018, 08:20
В СНД кажуть, що Україні немає кого відкликати із статутних органів

У Співдружності незалежних держав висловили здивування указом президента України Петра Порошенка про відкликання українських представників зі статутних органів СНД.

Про це пише Радіо Свобода.

Як заявив керівник прес-служби СНД Володимир Ніканоров, Україна й раніше виступала з деякими заявами, що, за його словами, лишалися без наслідків.

Як сказав він російському агентству "РІА Новості", варто запитати українську сторону, "кого персонально вони відкликали цього разу".

"Річ у тім, що в апараті виконкому (СНД) зараз немає працівників від України… Раніше, до 2014 року, у виконкомі представники України обіймали досить високі посади: заступник голови, директор департаменту, заступник директора департаменту. Це серйозні були посади. Але 2014 року вони (Україна) попередніх відкликали, а нових не призначили", – заявив Ніканоров.

Раніше повідомлялось, що президент України Петро Порошенко підписав указ, яким увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про остаточне припинення участі України у роботі статутних органів СНД.

"Сьогодні ми робимо або вже зробили усе можливе, щоб перетнути рубікон,  повертаючись до Європейського Союзу. Я підписав указ про відкликання усіх представників України з усіх статутних органів СНД. Нам там більше немає що робити, ми рухаємося разом в Європу",- заявив Порошенко під час виступу на Днях Європи у Вінниці.

"Українська правда" у Threads

Теми: СНДПорошенко
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