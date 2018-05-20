В СНГ говорят, что Украине некого отзывать из уставных органов

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Воскресенье, 20 мая 2018, 08:20

В Содружестве независимых государств выразили удивление указом президента Украины Петра Порошенка об отзыве украинских представителей из уставных органов СНГ.

Об этом пишет Радио Свобода.

Как заявил руководитель пресс-службы СНГ Владимир Никаноров, Украина и ранее выступала с некоторыми заявлениями, которые, по его словам, оставались без последствий.

Как сказал он российскому агентству "РИА Новости", стоит спросить украинскую сторону, "кого персонально они отозвали на этот раз".

"Дело в том, что в аппарате исполкома (СНГ) сейчас нет работников от Украины ... Раньше, до 2014 года, в исполкоме представители Украины занимали достаточно высокие должности: заместитель председателя, директор департамента, заместитель директора департамента. Это серьезные были должности. Но в 2014 они (Украина) предыдущих отозвали, а новых не назначили", - заявил Никаноров.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны об окончательном прекращении участия Украины в работе уставных органов СНГ.

"Сегодня мы делаем или уже сделали все возможное, чтобы пересечь рубикон, возвращаясь в Европейский Союз. Я подписал указ об отзыве всех представителей Украины из всех уставных органов СНГ. Нам там больше нечего делать, мы движемся вместе в Европу", - заявил Порошенко во время выступления на Днях Европы в Виннице.

Темы: СНГ Порошенко
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