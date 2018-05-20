Порошенко розповів, на що витрачаються "гроші Януковича"

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Неділя, 20 травня 2018, 13:42

Частина конфіскованих "коштів Януковича" витрачається на будівництво доріг, реформи освіти, медичної галузі, проект розвитку сільської медицини, будівництво житла для контрактників  в армії.

Про це заявив президент України Петро Порошенко, повідомляє прес-служба глави держави.

За його словами, все це відбувається незважаючи на зовнішню агресію.

"Все це реалізується частково і за рахунок повернення грошей, які були вкрадені у народу України клікою Януковича", - йдеться у повідомлені.

За словами глави держави, у 2018 році вперше у зведеному державному бюджеті частка місцевих  бюджетів становить  51%.

Глава держави також зазначив, що на оборону і безпеку держави нині витрачається 6% ВВП. 

Більше про "гроші Януковича" читайте у матеріалі "Мильна бульбашка" чи "Конфіскація століття" генпрокурора Луценка". 

Економічна правда

Теми: Янукович децентралізація Порошенко гроші
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