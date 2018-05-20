Порошенко розповів, на що витрачаються "гроші Януковича"

Частина конфіскованих "коштів Януковича" витрачається на будівництво доріг, реформи освіти, медичної галузі, проект розвитку сільської медицини, будівництво житла для контрактників в армії.

Про це заявив президент України Петро Порошенко, повідомляє прес-служба глави держави.

За його словами, все це відбувається незважаючи на зовнішню агресію.

"Все це реалізується частково і за рахунок повернення грошей, які були вкрадені у народу України клікою Януковича", - йдеться у повідомлені.

За словами глави держави, у 2018 році вперше у зведеному державному бюджеті частка місцевих бюджетів становить 51%.

Глава держави також зазначив, що на оборону і безпеку держави нині витрачається 6% ВВП.

Більше про "гроші Януковича" читайте у матеріалі "Мильна бульбашка" чи "Конфіскація століття" генпрокурора Луценка".

Економічна правда