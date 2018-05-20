Порошенко рассказал, на что тратятся "деньги Януковича"

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Воскресенье, 20 мая 2018, 13:42

Часть конфискованных "средств Януковича" расходуется на строительство дорог, реформы образования, медицинской отрасли, проект развития сельской медицины и строительство жилья для контрактников в армии.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает пресс-служба главы государства.

По его словам, все это происходит несмотря на внешнюю агрессию.

"Все это реализуется частично и за счет возврата денег, которые были украдены у народа Украины кликой Януковича", - говорится в сообщении.

По словам президента, в 2018 году впервые в сводном государственном бюджете доля местных бюджетов составляет 51%.

Порошенко также отметил, что на оборону и безопасность государства сейчас тратится 6% ВВП.

Больше о "деньгах Януковича" читайте в материале "Мыльный пузырь" или "Конфискация века" генпрокурора Луценко".

Экономическая правда

Темы: Янукович децентрализация Порошенко деньги
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