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В СЦКК показали Зайцеве після обстрілів з ОРДЛО

Неділя, 20 травня 2018, 15:32

З початку доби 20 травня бойовики ОРДЛО порушували режим припинення вогню більше 22 разів, 12 з яких - із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Про це йдеться у заяві української сторони СЦКК.

За даними СЦКК, по позиціях Збройних сил України та цивільній інфраструктурі станом на 13:30 застосовано щонайменше 249 снарядів та мін.

"З початку доби бойовики двічі обстріляли населений пункт Зайцеве, здійснивши 10 пострілів з артилерійських системем 122 калібру, та 32 постріли із мінометів 120 калібру.  Cпостерігачами мобільної групи СЦКК задокументовано пряме влучення міни у приватні будинки та господарські будівлі по вулиці вул.Вернадського, 8 та 57", - повідомили у штабі. 

Внаслідок розриву міни повністю зруйновано один будинок, в іншому пошкоджено вікна та стіни. Жертв та поранених серед місцевих мешканців немає. 

 
 
 
фото -прес-центр  штабу ООС

"Протягом останніх днів обстановка в зоні проведення ООС на лінії розмежування має тенденцію до загострення. Бойовики продовжують застосовувати по позиціях ЗСУ, цивільній та промисловій інфраструктурі Донбасу озброєння, яке мало бути відведено у визначені райони зберігання відповідно до Мінських домовленостей", - зазначили в СЦКК. 

Теми: ОРДЛОМінські угоди
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