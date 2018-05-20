В СЦКК показали Зайцеве після обстрілів з ОРДЛО

З початку доби 20 травня бойовики ОРДЛО порушували режим припинення вогню більше 22 разів, 12 з яких - із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Про це йдеться у заяві української сторони СЦКК.

За даними СЦКК, по позиціях Збройних сил України та цивільній інфраструктурі станом на 13:30 застосовано щонайменше 249 снарядів та мін.

"З початку доби бойовики двічі обстріляли населений пункт Зайцеве, здійснивши 10 пострілів з артилерійських системем 122 калібру, та 32 постріли із мінометів 120 калібру. Cпостерігачами мобільної групи СЦКК задокументовано пряме влучення міни у приватні будинки та господарські будівлі по вулиці вул.Вернадського, 8 та 57", - повідомили у штабі.

Внаслідок розриву міни повністю зруйновано один будинок, в іншому пошкоджено вікна та стіни. Жертв та поранених серед місцевих мешканців немає.

фото -прес-центр штабу ООС

"Протягом останніх днів обстановка в зоні проведення ООС на лінії розмежування має тенденцію до загострення. Бойовики продовжують застосовувати по позиціях ЗСУ, цивільній та промисловій інфраструктурі Донбасу озброєння, яке мало бути відведено у визначені райони зберігання відповідно до Мінських домовленостей", - зазначили в СЦКК.