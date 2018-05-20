В СЦКК показали Зайцево после обстрелов из ОРДЛО

С начала суток 20 мая боевики ОРДЛО нарушали режим прекращения огня более 22 раз, 12 из которых - с применением вооружения, запрещенного минскими соглашениями.

Об этом заявляет украинская сторона СЦКК, сообщили в штабе ООС.

По данным СЦКК, по позициям Вооруженных сил Украины и гражданской инфраструктуре по состоянию на 13:30 выпустили не менее 249 снарядов и мин.

"С начала суток боевики дважды обстреляли населенный пункт Зайцево, осуществив 10 выстрелов из артиллерийских систем 122 калибра, и 32 выстрела из минометов 120 калибра. Наблюдатели мобильной группы СЦКК задокументировали прямое попадание мины в частные дома и хозяйственные постройки по улице ул.Вернадского, 8 и 57", - сообщили в штабе.

В результате разрыва мины полностью разрушен один дом, в другом повреждены окна и стены. Жертв и раненых среди местных жителей нет.

фото -пресс-центр штаба ООС

"В течение последних дней обстановка в зоне проведения ООС на линии разграничения имеет тенденцию к обострению. Боевики продолжают применять по позициям ВСУ, гражданской и промышленной инфраструктуре Донбасса вооружение, которое должно быть отведено в определенные районы хранения согласно с Минскими договоренностями", - отметили в СЦКК.