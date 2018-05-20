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Через вибух у дворі депутата на Одещині почали провадження

Неділя, 20 травня 2018, 20:37

За фактом вибуху гранати у дворі депутата Ізмаїльської райради і керівника райорганізації партії БПП Олександра Петкова розпочато кримінальне провадження.

Як повідомляє поліція Одеської області, про вибух на території приватного домоволодіння в м. Ізмаїл до Ізмаїльського відділу поліції повідомила сусідка потерпілих, яка доглядала за будинком, поки господарі перебували у від’їзді.

У дворі жінка побачила темну пляму на тротуарній плитці, а також осколки скла з вікна будинку.

 
Фото поліції

З місця події правоохоронці вилучили уламки та фрагменти гранати РГД-5, які відправили на експертизу. Під час вибуху ніхто не постраждав.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Поліція не називає імені власника приватного будинку.

Однак у суботу повідомлялося, що в Одеській області невідомі кинули гранату у двір депутата Ізмаїльської райради і керівника районної організації партії БПП, бізнесмена Олександра Петкова.

 

Місцеве видання "БессарабіяINFORM" публікувало фото з місця події.

Українська правда
Теми: Одеська областьполіціяБПП
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