Через вибух у дворі депутата на Одещині почали провадження

За фактом вибуху гранати у дворі депутата Ізмаїльської райради і керівника райорганізації партії БПП Олександра Петкова розпочато кримінальне провадження.

Як повідомляє поліція Одеської області, про вибух на території приватного домоволодіння в м. Ізмаїл до Ізмаїльського відділу поліції повідомила сусідка потерпілих, яка доглядала за будинком, поки господарі перебували у від’їзді.

У дворі жінка побачила темну пляму на тротуарній плитці, а також осколки скла з вікна будинку.

Фото поліції

З місця події правоохоронці вилучили уламки та фрагменти гранати РГД-5, які відправили на експертизу. Під час вибуху ніхто не постраждав.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Поліція не називає імені власника приватного будинку.

Однак у суботу повідомлялося, що в Одеській області невідомі кинули гранату у двір депутата Ізмаїльської райради і керівника районної організації партії БПП, бізнесмена Олександра Петкова.

Місцеве видання "БессарабіяINFORM" публікувало фото з місця події.