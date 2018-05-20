Из-за взрыва во дворе депутата в Одесской области начали производство

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Воскресенье, 20 мая 2018, 20:37

По факту взрыва гранаты во дворе депутата Измаильского райсовета и руководителя райорганизации партии БПП Александра Петкова начато уголовное производство.

Как сообщает полиция Одесской области, о взрыве на территории частного домовладения в г. Измаил в Измаильский отдел полиции сообщила соседка пострадавших, которая ухаживала за домом, пока хозяева находились в отъезде.

Во дворе женщина увидела темное пятно на тротуарной плитке, а также осколки стекла из окна дома.

 
Фото полиции

С места происшествия правоохранители изъяли обломки и фрагменты гранаты РГД-5, которые отправили на экспертизу. При взрыве никто не пострадал.

По данному факту начато уголовное производство по признакам ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Полиция не называет имени владельца дома.

Однако в субботу сообщалось, что в Одесской области неизвестные бросили гранату во двор депутата Измаильского райсовета и руководителя районной организации партии БПП, бизнесмена Александра Петкова.

 

Местное издание "БессарабияINFORM" публиковало фото с места происшествия

Темы: Одесская область полиция БПП
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