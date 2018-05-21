На Івано-Франківщині сержант ЗСУ кинув гранату в людей, є поранені

В Івано-Франківській області сержант Збройних сил України під час конфлікту кинув гранату - 9 осіб отримали осколкові поранення.

Про це у Twitter повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

20.30, у селі Лісна Тарновиця Івано-Франківської обл., поблизу кафе сержант ЗСУ Ш.(перебуває у відпустці дома), під час конфлікту з місцевими жителями кинув у їх бік осколкову гранату - 9 осіб отримали осколкові поранення.

😡😬 Командири, гранати НЕ сувенір солдату в дорогу! — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 20 мая 2018 г.

Міністр зазначив, що інцидент стався у неділю ввечері, 20 травня, у селі Лісна Тарновиця Івано-Франківської області, поблизу кафе.

Сержант, який перебуває вдома у відпустці, під час конфлікту з місцевими жителями кинув у їх бік осколкову гранату - у результаті вибуху 9 осіб отримали осколкові поранення.