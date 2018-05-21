Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Івано-Франківщині сержант ЗСУ кинув гранату в людей, є поранені

Понеділок, 21 травня 2018, 01:20

В Івано-Франківській області сержант Збройних сил України під час конфлікту кинув гранату - 9 осіб отримали осколкові поранення.

Про це у Twitter повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Міністр зазначив, що інцидент стався у неділю ввечері, 20 травня, у селі Лісна Тарновиця Івано-Франківської області, поблизу кафе.

Сержант, який перебуває вдома у відпустці, під час конфлікту з місцевими жителями кинув у їх бік осколкову гранату - у результаті вибуху 9 осіб отримали осколкові поранення.

Аваков також закликав командирів контролювати наявність боєприпасів у бійців, які вирушають у відпустку із зони бойових дій.

"Українська правда" у Threads

Теми: Івано-Франківська областьЗбройні силивибухАваков
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Івано-Франківська область
На Говерлі блискавка вбила чоловіка й дівчинку
На Прикарпатті через негоду розмило дороги
"Їдь у свій Бахмут": у "Буковелі" чоловік образив військового на реабілітації
Останні новини
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:03
Програму безкоштовного обміну ламп для пенсіонерів розширили
21:02
Міністри оборони Латвії та України обговорили в Києві створення "коаліції дронів"
20:50
"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений
Усі новини...
Реклама: