На Івано-Франківщині сержант ЗСУ кинув гранату в людей, є поранені

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Понеділок, 21 травня 2018, 01:20

В Івано-Франківській області сержант Збройних сил України під час конфлікту кинув гранату - 9 осіб отримали осколкові поранення.

Про це у Twitter повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Міністр зазначив, що інцидент стався у неділю ввечері, 20 травня, у селі Лісна Тарновиця Івано-Франківської області, поблизу кафе.

Сержант, який перебуває вдома у відпустці, під час конфлікту з місцевими жителями кинув у їх бік осколкову гранату - у результаті вибуху 9 осіб отримали осколкові поранення.

Аваков також закликав командирів контролювати наявність боєприпасів у бійців, які вирушають у відпустку із зони бойових дій.

Теми: Івано-Франківська область Збройні сили вибух Аваков
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