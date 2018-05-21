На Ивано-Франковщине сержант ВСУ бросил гранату в людей, есть раненые

В Ивано-Франковской области сержант Вооруженных сил Украины во время конфликта бросил гранату - 9 человек получили осколочные ранения.

Об этом в Twitter сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

20.30, у селі Лісна Тарновиця Івано-Франківської обл., поблизу кафе сержант ЗСУ Ш.(перебуває у відпустці дома), під час конфлікту з місцевими жителями кинув у їх бік осколкову гранату - 9 осіб отримали осколкові поранення.

😡😬 Командири, гранати НЕ сувенір солдату в дорогу! — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 20 мая 2018 г.

Министр отметил, что инцидент произошел в воскресенье вечером, 20 мая, в селе Лесная Тарновица Ивано-Франковской области, возле кафе.

Сержант, который был дома в отпуске, во время конфликта с местными жителями бросил в их сторону осколочную гранату - в результате взрыва 9 человек получили осколочные ранения.

Аваков также призвал командиров контролировать наличие боеприпасов в бойцов, которые отправляются в отпуск из зоны боевых действий.