ФСБ Росії назвала привід для затримання двох кримських татар

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Понеділок, 21 травня 2018, 09:48

Двох жителів Бахчисарайського району анексованого Криму затримали за підозрою в участі в діяльності організації "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі".

Про це заявила прес-служба кримського управління ФСБ РФ, повідомляє "РИА Новости", зазначаючи, що в Росії "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі" заборонена як терористична організація.

"Зазначеним громадянам інкримінується вчинення злочину, передбаченого частиною 2 статті 205.5 КК РФ ("Участь у діяльності терористичної організації"). На даний час проводяться оперативно-слідчі заходи", – повідомили силовики.

Затримання проводилося в рамках раніше порушеної кримінальної справи.

Раніше повідомлялося що зранку понеділка, 21 травня, окупанти проводять обшуки вдома в активіста "Кримської солідарності" Сервера Мустафаєва в Бахчисараї і в Едема Смаілова в селі Долинне Бахчисарайського району.

Теми: Крим кримські татари
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