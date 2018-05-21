ФСБ Росії назвала привід для затримання двох кримських татар

Двох жителів Бахчисарайського району анексованого Криму затримали за підозрою в участі в діяльності організації "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі".



Про це заявила прес-служба кримського управління ФСБ РФ, повідомляє "РИА Новости", зазначаючи, що в Росії "Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі" заборонена як терористична організація.



"Зазначеним громадянам інкримінується вчинення злочину, передбаченого частиною 2 статті 205.5 КК РФ ("Участь у діяльності терористичної організації"). На даний час проводяться оперативно-слідчі заходи", – повідомили силовики.



Затримання проводилося в рамках раніше порушеної кримінальної справи.



Раніше повідомлялося що зранку понеділка, 21 травня, окупанти проводять обшуки вдома в активіста "Кримської солідарності" Сервера Мустафаєва в Бахчисараї і в Едема Смаілова в селі Долинне Бахчисарайського району.