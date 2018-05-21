ФСБ России назвала повод для задержания двух крымских татар

Двух жителей Бахчисарайского района аннексированного Крыма задержали по подозрению в участии в деятельности организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".

Об этом заявила пресс-служба крымского управления ФСБ РФ, сообщает "РИА Новости", отмечая, что в России "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" запрещена как террористическая организация.

"Указанным гражданам инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности террористической организации"). В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия", – сообщили силовики.

Задержание проводилось в рамках ранее возбужденного уголовного дела.

Ранее сообщалось что с утра понедельника, 21 мая, оккупанты проводят обыски в доме активиста "Крымской солидарности" Сервера Мустафаева в Бахчисарае и у Эдема Смаилова в селе Долинное Бахчисарайского района.