ФСБ России назвала повод для задержания двух крымских татар

358 просмотров
Понедельник, 21 мая 2018, 09:48

Двух жителей Бахчисарайского района аннексированного Крыма задержали по подозрению в участии в деятельности организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".

Об этом заявила пресс-служба крымского управления ФСБ РФ, сообщает "РИА Новости", отмечая, что в России "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" запрещена как террористическая организация.

"Указанным гражданам инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности террористической организации"). В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия", – сообщили силовики.

Задержание проводилось в рамках ранее возбужденного уголовного дела.

Ранее сообщалось что с утра понедельника, 21 мая, оккупанты проводят обыски в доме активиста "Крымской солидарности" Сервера Мустафаева в Бахчисарае и у Эдема Смаилова в селе Долинное Бахчисарайского района.

Темы: Крым крымские татары
powered by lun.ua
По теме
В Крыму проходят новые обыски у крымских татар 21 мая 2018, 08:48
Умерла ветеран крымскотатарского национального движения 20 мая 2018, 18:32
Порошенко объяснил, как РФ оккупировала Донбасс и Крым 20 мая 2018, 15:59
Все новости
Главные новости
На Донбассе взяли в плен трех боевиков
ООС: Боевики применили минометы, потерь нет
Сущенко ни был журналистом при въезде на территорию России - МИД РФ
Состояние здоровья украинского политзаключенного Коломийца ухудшилось - жена
Все новости
исследование

Сериалы полезные для отношений

Опыт

Лучшие украинские стартапы