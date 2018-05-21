СБУ допитала екс-заступника голови НАЗК

903 перегляди
Понеділок, 21 травня 2018, 10:41

Служба безпеки допитала колишнього заступника голови Національного агентства щодо запобігання корупції Руслана Радецького у справі можливої фальсифікації НАЗК результатів перевірок електронних декларацій.

Про це сам Радецький повідомляє 21 травня на своїй сторінці у Facebook.

"Здогадка, що викликають на допит, як свідка, у справі щодо зловживання владою Корчак аnd компані, підтвердилася. Слідчий надав для ознайомлення ксерокопію документа працівників НАЗК, що були отримані без санкції суду", – пише він.

"Простою мовою, викрадені через незаконне проникнення в їх кабінети. Хоча сам документ, взагалі не стосується предмету зловживань владою Корчак. Виходить, що шукають цапа відбувайла", – додає Радецький.

За результатами допиту екс-заступник голови НАЗК робить наступне припущення: "аналізуючи зміст питань, то висновок такий: Корчак аnd компані, можуть спати спокійно, для них жодних наслідків не буде".

Радецький пішов у відставку з посади заступника голови НАЗК Наталії Корчак у серпні 2017 року після взаємних із Корчак звинувачень у блокуванні перевірки електронних декларацій.

Українська правда
Теми: НАЗК СБУ
powered by lun.ua
По темі
Парламентський комітет не підтримав антикорупційну стратегію НАЗК 16 травня 2018, 18:44
Екс-голова Держекоінспекції "забув" вказати в деклараціях майно на 4,6 млн 16 травня 2018, 16:04
НАЗК винесло припис Реві 15 травня 2018, 19:45
Усі новини
Головні новини
Полторак доручив краще запобігати вивезенню зброї з Донбасу
На Донбасі взяли в полон трьох бойовиків
ООС: Бойовики застосували міномети, втрат немає
Сущенко не був журналістом при в'їзді на територію Росії - МЗС РФ
Усі новини
читай!

"Білий попіл". Уривок з дебютного роману Ілларіона Павлюка

Відео

Чи правда, що морква покращує зір?