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СБУ допитала екс-заступника голови НАЗК

Понеділок, 21 травня 2018, 10:41

Служба безпеки допитала колишнього заступника голови Національного агентства щодо запобігання корупції Руслана Радецького у справі можливої фальсифікації НАЗК результатів перевірок електронних декларацій.

Про це сам Радецький повідомляє 21 травня на своїй сторінці у Facebook.

"Здогадка, що викликають на допит, як свідка, у справі щодо зловживання владою Корчак аnd компані, підтвердилася. Слідчий надав для ознайомлення ксерокопію документа працівників НАЗК, що були отримані без санкції суду", – пише він.

"Простою мовою, викрадені через незаконне проникнення в їх кабінети. Хоча сам документ, взагалі не стосується предмету зловживань владою Корчак. Виходить, що шукають цапа відбувайла", – додає Радецький.

За результатами допиту екс-заступник голови НАЗК робить наступне припущення: "аналізуючи зміст питань, то висновок такий: Корчак аnd компані, можуть спати спокійно, для них жодних наслідків не буде".

Радецький пішов у відставку з посади заступника голови НАЗК Наталії Корчак у серпні 2017 року після взаємних із Корчак звинувачень у блокуванні перевірки електронних декларацій.

Українська правда
Теми: НАЗКСБУ
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