СБУ допросила экс-зампредседателя НАПК

Служба безопасности допросила бывшего заместителя председателя Национального агентства по предотвращению коррупции Руслана Радецкого по делу возможной фальсификации НАПК результатов проверок электронных деклараций.



Об этом сам Радецкий сообщает 21 мая на своей странице в Facebook.



"Догадка, что вызывают на допрос в качестве свидетеля по делу о злоупотреблении властью Корчак аnd компани, подтвердилась. Следователь предоставил для ознакомления ксерокопию документа работников НАПК, полученные без санкции суда", – пишет он.



"Простым языком, похищенные из-за незаконного проникновения в их кабинеты. Хотя сам документ, вообще не касается предмета злоупотреблений властью Корчак. Получается, что ищут козла отпущения", – добавляет Радецкий.



По результатам допроса экс-заместитель председателя НАПК делает следующее предположение: "анализируя содержание вопросов, то вывод таков: Корчак аnd компани, могут спать спокойно, для них никаких последствий не будет".



Радецкий ушел в отставку с поста заместителя председателя НАПК Натальи Корчак в августе 2017 года после взаимных с Корчак обвинений в блокировании проверки электронных деклараций.