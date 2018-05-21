МЗС закликає реєструватися у системі ДРУГ українців, які їдуть на ЧС-2018

У Міністерстві закордонних справ закликають українців, які планують їхати на Чемпіонат світу з футболу до Росії, внести свої дані до системи "ДРУГ".

Про це заявив глава МЗС України Павло Клімкін, пише "Європейська правда".

.@PavloKlimkin: Закликаємо кожного українця, який має квиток на #WM2018 🇷🇺, - зробіть декілька корисних нотаток в системі "Друг", щоб ми розуміли, де ви перебуваєте.

Не пошкодуйте 30 секунд свого часу, нам тоді буде значно простіше вам допомогти.https://t.co/j476skMDRh — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) May 21, 2018

"Закликаємо кожного українця, який має квиток, зробіть декілька корисних нотаток в системі "Друг", щоб ми розуміли, де ви перебуваєте. Не пошкодуйте 30 секунд свого часу, нам тоді буде значно простіше вам допомогти", - йдеться у повідомленні МЗС у Twitter.

Нагадаємо, у лютому МЗС України запустило сервіс добровільної реєстрації українських громадян під час подорожей за кордон – "ДРУГ".

Система надає стислу інформацію про країну, до якої планується подорож, попереджає про можливі лиха, які сталися або можуть настати в країні, а в разі потреби, пришвидшить розшук і надасть сприяння українцям за кордоном.