МЗС закликає реєструватися у системі ДРУГ українців, які їдуть на ЧС-2018

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Понеділок, 21 травня 2018, 11:39

У Міністерстві закордонних справ закликають українців, які планують їхати на Чемпіонат світу з футболу до Росії, внести свої дані до системи "ДРУГ".

Про це заявив глава МЗС України Павло Клімкін, пише "Європейська правда".

"Закликаємо кожного українця, який має квиток, зробіть декілька корисних нотаток в системі "Друг", щоб ми розуміли, де ви перебуваєте. Не пошкодуйте 30 секунд свого часу, нам тоді буде значно простіше вам допомогти", - йдеться у повідомленні МЗС у Twitter.

Нагадаємо, у лютому МЗС України запустило сервіс добровільної реєстрації українських громадян під час подорожей за кордон – "ДРУГ".

Система надає стислу інформацію про країну, до якої планується подорож, попереджає про можливі лиха, які сталися або можуть настати в країні, а в разі потреби, пришвидшить розшук і надасть сприяння українцям за кордоном.

Теми: футбол Росія
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