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МИД дал советы украинцам, которые едут на ЧМ-2018 в Россию

Понедельник, 21 мая 2018, 11:39

В Министерстве иностранных дел призывают украинцев, которые планируют ехать на Чемпионат мира по футболу в России, внести свои данные в систему ДРУГ.

Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин, пишет "Европейская правда".

"Призываем каждого украинца, имеющего билет: сделайте несколько полезных заметок в системе ДРУГ, чтобы мы понимали, где вы находитесь. Не пожалейте 30 секунд своего времени, нам тогда будет значительно проще вам помочь", - говорится в сообщении МИД в Twitter.

Напомним, в феврале МИД Украины запустил сервис добровольной регистрации украинских граждан во время путешествий за границу – ДРУГ.

Система предоставляет краткую информацию о стране, в которой планируется путешествие, предупреждает о возможных бедствия, которые произошли или могут произойти в стране, а в случае необходимости ускорит розыск и окажет содействие украинцам за рубежом.

Темы: футболРосcия
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