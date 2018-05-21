МИД дал советы украинцам, которые едут на ЧМ-2018 в Россию

В Министерстве иностранных дел призывают украинцев, которые планируют ехать на Чемпионат мира по футболу в России, внести свои данные в систему ДРУГ.

Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин, пишет "Европейская правда".

.@PavloKlimkin: Закликаємо кожного українця, який має квиток на #WM2018 🇷🇺, - зробіть декілька корисних нотаток в системі "Друг", щоб ми розуміли, де ви перебуваєте.

Не пошкодуйте 30 секунд свого часу, нам тоді буде значно простіше вам допомогти.https://t.co/j476skMDRh — MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) May 21, 2018

"Призываем каждого украинца, имеющего билет: сделайте несколько полезных заметок в системе ДРУГ, чтобы мы понимали, где вы находитесь. Не пожалейте 30 секунд своего времени, нам тогда будет значительно проще вам помочь", - говорится в сообщении МИД в Twitter.

Напомним, в феврале МИД Украины запустил сервис добровольной регистрации украинских граждан во время путешествий за границу – ДРУГ.

Система предоставляет краткую информацию о стране, в которой планируется путешествие, предупреждает о возможных бедствия, которые произошли или могут произойти в стране, а в случае необходимости ускорит розыск и окажет содействие украинцам за рубежом.