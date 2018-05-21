У Торецьку бойовики обстріляли дитячий центр. Майже 30 дітей евакуювали

Під час обстрілу бойовиками Торецька, був пошкоджений Центр соціально-психологічної реабілітації, де перебували 28 дітей.

Про це повідомляє прес-служба поліції Донеччини.

Зазначається, що зранку до Торецького відділення поліції надійшло повідомлення від директора Центра соціально-психологічної реабілітації дітей про те, що в ході обстрілу о 06:20 було пошкоджено вікна у будівлі центру.

"Керівництво закладу звернулось до поліцейських з проханням по допомогу в евакуації дітей - це 28 хлопців та дівчат віком від 3 до 17 років", - йдеться у повідомленні.

У поліції додають, що зараз поліцейські вивозять малечу та персонал з-під обстрілу. Постраждалих немає.

Також повідомляється, що внаслідок артилерійського обстрілу з боку бойовиків в Торецьку зранку пошкоджено 7 будинків.

Як повідомлялося, упродовж минулої доби бойовики 55 разів порушили режим припинення вогню, з них - 19 разів застосовували заборонену Мінськими домовленостями зброю.