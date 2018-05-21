В Торецке боевики обстреляли детский центр. Почти 30 детей эвакуировали

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Понедельник, 21 мая 2018, 11:59

Во время обстрела боевиками Торецка, был поврежден Центр социально-психологической реабилитации, где находились 28 детей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Отмечается, что с утра в Торецкое отделение полиции поступило сообщение от директора Центра социально-психологической реабилитации детей о том, что в ходе обстрела в 06:20 были повреждены окна в здании центра.

"Руководство заведения обратилось к полицейским с просьбой о помощи в эвакуации детей - это 28 ребят в возрасте от 3 до 17 лет", - говорится в сообщении.

В полиции добавляют, что сейчас полицейские вывозят детей и персонал из-под обстрела. Пострадавших нет.

Также сообщается, что в результате артиллерийского обстрела со стороны боевиков в Торецкое утром повреждено 7 домов.

Как сообщалось, за прошедшие сутки боевики 55 раз нарушили режим прекращения огня, из них - 19 раз применяли запрещенную минского договоренностями оружие.

Украинская правда
Темы: Донбасс Донецкая область полиция дети обстрел
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