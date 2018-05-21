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ООС: Бойовики застосували міномети, втрат немає

Понеділок, 21 травня 2018, 07:35
ООС: Бойовики застосували міномети, втрат немає

Упродовж минулої доби бойовики 55 разів порушили режим припинення вогню, з них - 19 разів застосовували заборонену Мінськими домовленостями зброю.

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил станом на 7:00 21 травня.

"Інтенсивні бойові дії тривали на Світлодарському, Горлівському, Донецькому та Маріупільському напрямках. Підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону та давали адекватну відповідь противнику", - йдеться у звіті.

На Луганщині інтенсивні бойові дії тривали переважно на "Світлодарській дузі" - в районах населених пунктів Троїцьке та Луганське.

На Горлівському напрямку, в районах населених пунктів Зайцеве, Шуми, Новгородське противник під прикриттям вогню з мінометів марно намагався витіснити з позицій підрозділи наших військ.

При цьому, окупанти в порушення норм міжнародного права вчора, о п’ятій ранку 20 травня, відкрили щільний мінометний вогонь по житловим будинкам селища Зайцеве", - наголосили у прес-центрі.

"На Донецькому напрямку не спадає інтенсивність бойових дій в районах населених пунктів Авдіївка, Піски, Красногорівка, Мар’їнка.

На Маріупольському напрямку активні бойові дії тривали в районах населених пунктів Водяне та Широкине", - йдеться у звіті.

За даними розвідки, трьох окупантів поранено, інші втрати противника уточнюються.

Теми: Об'єднані сили на Донбасібойові дії
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