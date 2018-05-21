ООС: Бойовики застосували міномети, втрат немає
Упродовж минулої доби бойовики 55 разів порушили режим припинення вогню, з них - 19 разів застосовували заборонену Мінськими домовленостями зброю.
Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил станом на 7:00 21 травня.
"Інтенсивні бойові дії тривали на Світлодарському, Горлівському, Донецькому та Маріупільському напрямках. Підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону та давали адекватну відповідь противнику", - йдеться у звіті.
На Луганщині інтенсивні бойові дії тривали переважно на "Світлодарській дузі" - в районах населених пунктів Троїцьке та Луганське.
На Горлівському напрямку, в районах населених пунктів Зайцеве, Шуми, Новгородське противник під прикриттям вогню з мінометів марно намагався витіснити з позицій підрозділи наших військ.
При цьому, окупанти в порушення норм міжнародного права вчора, о п’ятій ранку 20 травня, відкрили щільний мінометний вогонь по житловим будинкам селища Зайцеве", - наголосили у прес-центрі.
"На Донецькому напрямку не спадає інтенсивність бойових дій в районах населених пунктів Авдіївка, Піски, Красногорівка, Мар’їнка.
На Маріупольському напрямку активні бойові дії тривали в районах населених пунктів Водяне та Широкине", - йдеться у звіті.
За даними розвідки, трьох окупантів поранено, інші втрати противника уточнюються.