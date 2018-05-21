Організатори фіналу ЛЧ нагадали європейським фанам не забути паспорти

Європейські вболівальники з ID-картами і без паспортів не зможуть потрапити на територію України.

Про це на прес-конференції 21 травня заявив представник організаторів, менеджер з транспорту і мобільності під час проведення фіналів Ліги Чемпіонів-2018 Сергій Хижняк, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Не дивлячись на те, що громадяни ЄС в'їжджають в Україну без віз, їм необхідно мати з собою паспорт. Вони звикли подорожувати в рамках Шенгенської зони і ЄС з ID-картками. Але цей документ не годиться для в'їзду на територію України", - сказав він.

Хижняк наголосив, що ті вболівальники, які прилетять з ID-картами, не зможуть потрапити на футбол.

Разом з тим він зазначив, що для таких фанів аеропорт "Бориспіль" організовує невелику "фан-зону" у своєму терміналі, з екраном і з трансляцією матчу.

Хижняк повідомив, що про дану обставину "Реал" і "Ліверпуль" інформували своїх уболівальників, коли видавали їм квитки за своєю квотою, а туроператори інформували тих, хто купував у них тури на фінал.

Через фінал Ліги чемпіонів готелі в Києві підвищили ціни в десятки разів.