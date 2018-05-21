Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Організатори фіналу ЛЧ нагадали європейським фанам не забути паспорти

Понеділок, 21 травня 2018, 13:08

Європейські вболівальники з ID-картами і без паспортів не зможуть потрапити на територію України.

Про це на прес-конференції 21 травня заявив представник організаторів, менеджер з транспорту і мобільності під час проведення фіналів Ліги Чемпіонів-2018 Сергій Хижняк, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Не дивлячись на те, що громадяни ЄС в'їжджають в Україну без віз, їм необхідно мати з собою паспорт. Вони звикли подорожувати в рамках Шенгенської зони і ЄС з ID-картками. Але цей документ не годиться для в'їзду на територію України", - сказав він.

Хижняк наголосив, що ті вболівальники, які прилетять з ID-картами, не зможуть потрапити на футбол.

Разом з тим він зазначив, що для таких фанів аеропорт "Бориспіль" організовує невелику "фан-зону" у своєму терміналі, з екраном і з трансляцією матчу.

Хижняк повідомив, що про дану обставину "Реал" і "Ліверпуль" інформували своїх уболівальників, коли видавали їм квитки за своєю квотою, а туроператори інформували тих, хто купував у них тури на фінал.

Через фінал Ліги чемпіонів готелі в Києві підвищили ціни в десятки разів.

Теми: Київфутбол
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Київ
ЗМІ показали, як закінчують готувати тризуб на щит "Батьківщини-матері"
В лікарні Києва за нез'ясованих обставин помер військовий
Київський фунікулер закривають на місяць через ремонт
Останні новини
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
21:03
Програму безкоштовного обміну ламп для пенсіонерів розширили
21:02
Міністри оборони Латвії та України обговорили в Києві створення "коаліції дронів"
20:50
"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений
Усі новини...
Реклама: