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Организаторы финала ЛЧ напомнили европейским болельщикам не забыть паспорта

Понедельник, 21 мая 2018, 13:08

Европейские болельщики с ID-картами и без паспортов не смогут попасть на территорию Украины.

Об этом на пресс-конференции 21 мая заявил представитель организаторов, менеджер по транспорту и мобильности во время проведения финалов Лиги Чемпионов-2018 Сергей Хижняк, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Несмотря на то, что граждане ЕС въезжают в Украину без виз, им необходимо иметь с собой паспорт. Они привыкли путешествовать в рамках Шенгенской зоны и ЕС по ID-картам. Но этот документ не годится для въезда на территорию Украины", - сказал он.

Хижняк подчеркнул, что те болельщики, которые прилетят с ID-картами, не смогут попасть на футбол.

Вместе с тем он отметил, что для таких фанатов аэропорт "Борисполь" организовывает небольшую "фан-зону" в своем терминале, с экраном и с трансляцией матча.

Хижняк сообщил, что о данном обстоятельстве "Реал" и "Ливерпуль" информировали своих болельщиков, когда выдавали им билеты по своей квоте, а туроператоры информировали тех, кто покупал у них туры на финал.

Через финал Лиги чемпионов гостиницы в Киеве повысили цены в десятки раз.

Темы: Киевфутбол
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