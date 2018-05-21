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Комітет Ради оголосив демарш: "замучили" депутатські правки

Понеділок, 21 травня 2018, 13:15

Комітет Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності відмовляється розглядати законопроекти, поки депутатам не заборонять вносити правки до КПК та інших кодексів.

Про це на погоджуваній раді у понеділок заявив голова комітету Андрій Кожем'якін.

За його словами, продовжується реєстрація законопроектів, які  розглядаються в інших комітетах, а не в профільному. Зокрема, внесення змін до Кримінального Кодексу, КПК і Кодексу про адміністративні правопорушення.

"Ми постійно їх виявляємо і вже замучилися", - заявив Кожем'якін.

Він зазначив, що секретаріат парламенту "ховає" такі законодавчі ініціативи.

"А як вони це роблять… першими ставлять ті закони, які потрібно змінити, а потім внизу тихенько ховають кримінальні закони, КпАП і КПК", - сказав голова комітету.

Він додав, на на його думку, така позиція секретаріату виглядає дивно.

"Ми зараз виправляємо експертизу, бо якийсь там Лозовий вніс одну поправку. Ми виправляємо ще якісь закони, економічні, тому що комітет чорнобильський ухвалив щось, комітет економічний щось ухвалив. Але ми ж у своєму комітеті не розглядаємо питання про приватизацію майна", - заявив Кожем'якін.

"Тому всі проекти, які сьогодні стоять у порядку денному від комітету... комітет ухвалив рішення не брати участь у їхньому розгляді і не представляти у Верховній раді до тих пір, поки не буде проголосовано три законопроекти, які забороняють вносити не законами зміни до Кримінального Кодексу, КПК та Кодексу про адміністративні порушення", - додав він.

У свою чергу віце-спікер Ради Ірина Геращенко зазначила, що іноді "законодавчий спам" ускладнює роботу парламенту, але ніхто не має права заборонити депутатам займатися законотворчою діяльністю.

Також вона додала, що комітет також не має права не збиратися і не розглядати законопроекти.

Яна Міланова, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Верховна РадазаконодавствоКожем'якін
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