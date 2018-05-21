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Комитет Рады объявил демарш: "замучили" депутатские правки

Понедельник, 21 мая 2018, 13:15

Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности отказывается рассматривать законопроекты, пока депутатам не запретят вносить правки в УПК и другие кодексы.

Об этом на согласительном совете в понедельник заявил глава комитета Андрей Кожемякин.

По его словам, продолжается регистрация законопроектов, которые рассматриваются в других комитетах, а не в профильном. В частности, внесение изменений в Уголовный Кодекс, КПК и  Кодекс об административных правонарушениях.

"Мы постоянно их выявляем и уже замучились", - заявил Кожемякин.

Он отметил, что секретариат парламента "прячет" такие законодательные инициативы.

"А как они это делают... первыми ставят те законы, которые нужно изменить, а затем внизу тихонько прячут уголовные законы, КоАП и УПК", - сказал глава комитета.

Он добавил, на по его мнению, такая позиция секретариата выглядит странно.

"Мы сейчас исправляем экспертизу, потому что какой-то Лозовой внес одну поправку. Мы исправляем еще законы, экономические, потому что комитет чернобыльский принял то, комитет экономический это. Но мы же на своем комитете не рассматриваем вопрос о приватизации имущества", - заявил Кожемякин.

"Поэтому все проекты, которые сегодня стоят в повестке дня от комитета ... комитет принял решение не участвовать в их рассмотрении и не представлять в Верховной Раде до тех пор, пока не будут проголосованы три законопроекта, которые запрещают вносить не законами изменения в Уголовный Кодекс, УПК и Кодекс об административных нарушениях ", - добавил он.

В свою очередь вице-спикер Рады Ирина Геращенко отметила, что иногда "законодательный спам" усложняет работу парламента, но никто не имеет права запретить депутатам заниматься законотворческой деятельностью.

Также она добавила, что комитет также не имеет права не собираться и не рассматривать законопроекты.

Яна Миланова, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная РадазаконодательствоКожемякин
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