Масове отруєння в школі Миколаєва: двоє дітей потрапили до реанімації

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Понеділок, 21 травня 2018, 15:38

Двоє з 36 учнів, яких було госпіталізовано через розпилення невідомої речовини в одній зі шкіл Миколаєва, зараз перебувають у реанімаційному відділенні.

Про це повідомляє у Facebook заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Євген Шевченко.

"До лікарні направлено 36 дітей із скаргами на кашель, сльозотечу, нудоту і першіння в горлі, 2-х дітей госпіталізовано для СПОСТЕРЕЖЕННЯ у реанімаційне відділення зі скаргами на головокружіння та болі в животі. Наголошую, наразі загрози життю дітей немає", - пише чиновник.

За словами Шевченка, він виїхав до школи та до міської дитячої лікарні №2, куди направлено постраждалих дітей.

"Ситуація знаходиться на контролі керівництва облдержадміністрації. На цей час правоохоронці та спеціалісти ДСНС проводять усі необхідні в подібних випадках дії", - додає заступник голови ОДА.

Як повідомляє в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, через розпилення невідомого аерозолю із різким запахом з миколаївської школи №6 госпіталізували 37 дітей. У ДСНС кажуть про 36 госпіталізованих.

За даними рятувальників, діти скаржилися на подразнення очей та верхніх дихальних шляхів.

За повідомленням депутата Миколаївської міськради Дмитра Жвавого, "речовина нагадує сльозогінний газ з балончика "Черемуха".

Поліція щодо цього почала розслідування.

Українська правда
Теми: Миколаїв надзвичайна подія діти
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