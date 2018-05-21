Массовое отравление в школе Николаева: двое детей попали в реанимацию

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Понедельник, 21 мая 2018, 15:38

Двое из 36 учеников, которые были госпитализированы из-за распыления неизвестного вещества в одной из школ Николаева, сейчас находятся в реанимационном отделении.

Об этом сообщает в Facebook заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Евгений Шевченко.

"В больницу направлены 36 детей с жалобами на кашель, слезотечение, тошноту и першение в горле, 2-е детей госпитализированы для НАБЛЮДЕНИЯ в реанимационное отделение с жалобами на головокружение и боли в животе. Подчеркиваю, на данный момент угрозы жизни детей нет", - пишет чиновник.

По словам Шевченко, он выехал в школу и в городскую детскую больницу №2, куда направлены пострадавшие дети.

"Ситуация находится на контроле руководства облгосадминистрации. В настоящее время правоохранители и специалисты ГСЧС проводят все необходимые в подобных случаях действия", - добавляет заместитель председателя ОГА.

Как сообщала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, из-за распыления неизвестного аэрозоля с резким запахом из николаевской школы №6 госпитализировали 37 детей. В ГСЧС говорят о 36 госпитализированных.

По данным спасателей, дети жаловались на раздражение глаз и верхних дыхательных путей.

По сообщению депутата Николаевского горсовета Дмитрия Бойко, "вещество напоминает слезоточивый газ из баллончика "Черемуха".

Полиция начала расследование обстоятельств присшествия.

Украинская правда
Темы: Николаев чрезвычайное происшествие дети
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