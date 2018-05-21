З Миколаївської школи № 6 госпіталізували 36 дітей через розпилення невідомого аерозолю із різким запахом.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"Зі школи евакуйовані близько 400 учнів. Попередньо 32 дитини направлено до лікувальних закладів з метою уточнення стану здоров’я. Життю дітей загрози немає", - повідомили в рятувальній службі.

Пізніше у відомстві обновили інформацію.

Попередньо, госпіталізували 36 дітей.

"Для медичного огляду до 2-ї міської дитячої лікарні доставлено 36 учнів. Діти скаржилися на подразнення очей та верхніх дихальних шляхів", - пояснили рятувальники.

Спеціалісти уже провели відповідні заміри і небезпечних речовин не виявили.

Тривають роботи по обстеженню будівлі.

Також на місці працюють бригади швидкої медичної допомоги і співробітники поліції.

За повідомленням депутата Миколаївської міськради Дмитра Жвавого "речовина нагадує сльозогінний газ з балончика "Черемуха".

8 травня у Черкасах на території загальноосвітньої школи №8 під час проведення шкільної лінійки відчули погіршення самопочуття учні школи (2-9 класи). Загалом на лінійці перебувало 424 школяра.

У Нацполіціі пізніше повідомили, що станом на 14:00 в лікувальні установи Черкас госпіталізовано з отруєнням 50 учнів і 2 вчителів.

За фактом масового отруєння відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 325 КК (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).