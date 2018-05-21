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У Миколаївській школі розпилили невідому речовину: госпіталізували 37 дітей

Понеділок, 21 травня 2018, 14:52
У Миколаївській школі розпилили невідому речовину: госпіталізували 37 дітей

З Миколаївської школи № 6 госпіталізували 37 дітей через розпилення невідомого аерозолю із різким запахом.

Про це повідомляє в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

"Наразі 37 дітей госпіталізовані та їхньому життю нічого не загрожує", - написала вона.

У службі надзвичайних ситуацій області спочатку повідомляли про 32 госпіталізованих.

"Зі школи евакуйовані близько 400 учнів. Попередньо 32 дитини направлено до лікувальних закладів з метою уточнення стану здоров’я.  Життю дітей загрози немає", - повідомили в рятувальній службі.

Пізніше у відомстві обновили інформацію.

"Для медичного огляду до 2-ї міської дитячої лікарні доставлено 36 учнів. Діти скаржилися на подразнення очей та верхніх дихальних шляхів", - пояснили рятувальники.

 

Спеціалісти уже провели відповідні заміри і небезпечних речовин не виявили.

Тривають роботи по обстеженню будівлі.

 

Також на місці працюють бригади швидкої медичної допомоги і співробітники поліції.

За повідомленням депутата Миколаївської міськради Дмитра Жвавого, "речовина нагадує сльозогінний газ з балончика "Черемуха".

У поліції Миколаївської області почали розслідування події.

"Інформація за вказаним фактом внесена до журналу Єдиного обліку", - повідомили правоохоронці.

 

8 травня у Черкасах на території загальноосвітньої школи №8 під час проведення шкільної лінійки відчули погіршення самопочуття учні школи (2-9 класи). Загалом на лінійці перебувало 424 школярі.

У Нацполіціі пізніше повідомили, що станом на 14:00 в лікувальні установи Черкас госпіталізовано з отруєнням 50 учнів і 2 вчителів.

За фактом масового отруєння відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 325 КК (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

Українська правда

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Теми: МиколаївДСНС
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