У Миколаївській школі розпилили невідому речовину: госпіталізували 36 дітей

5278 переглядів
Понеділок, 21 травня 2018, 14:17

З Миколаївської школи № 6 госпіталізували 36 дітей через розпилення невідомого аерозолю із різким запахом.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"Зі школи евакуйовані близько 400 учнів. Попередньо 32 дитини направлено до лікувальних закладів з метою уточнення стану здоров’я.  Життю дітей загрози немає", - повідомили в рятувальній службі.

Пізніше у відомстві обновили інформацію.

Попередньо, госпіталізували 36 дітей.

"Для медичного огляду до 2-ї міської дитячої лікарні доставлено 36 учнів. Діти скаржилися на подразнення очей та верхніх дихальних шляхів", - пояснили рятувальники.

 

Спеціалісти уже провели відповідні заміри і небезпечних речовин не виявили.

Тривають роботи по обстеженню будівлі.

 

Також на місці працюють бригади швидкої медичної допомоги і співробітники поліції.

За повідомленням депутата Миколаївської міськради Дмитра Жвавого "речовина нагадує сльозогінний газ з балончика "Черемуха".

 

8 травня у Черкасах на території загальноосвітньої школи №8 під час проведення шкільної лінійки відчули погіршення самопочуття учні школи (2-9 класи). Загалом на лінійці перебувало 424 школяра.

У Нацполіціі пізніше повідомили, що станом на 14:00 в лікувальні установи Черкас госпіталізовано з отруєнням 50 учнів і 2 вчителів.

За фактом масового отруєння відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 325 КК (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

Українська правда
Теми: Миколаїв ДСНС
powered by lun.ua
По темі
У Запоріжжі та Миколаєві призначили нових керівників поліції 3 травня 2018, 21:02
У морпорту Фірташа заявляють про обшуки – ЗМІ 26 квітня 2018, 14:08
"Справа 2 травня": Більшість підозрюваних проігнорували судове засідання 23 квітня 2018, 15:50
Усі новини
Головні новини
У Миколаївській школі розпилили невідому речовину: госпіталізували 36 дітей
Хуг: Минулий тиждень на Донбасі був найгіршим з початку року
"Нафтогаз" підвищує ціну на газ
Комітет Ради оголосив демарш: "замучили" депутатські правки
Усі новини
їжа

5 способів переконати людину харчуватися здоровою їжею

рейтинги

50 найкращих пісень про любов