У Миколаївській школі розпилили невідому речовину: госпіталізували 37 дітей
З Миколаївської школи № 6 госпіталізували 37 дітей через розпилення невідомого аерозолю із різким запахом.
Про це повідомляє в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.
"Наразі 37 дітей госпіталізовані та їхньому життю нічого не загрожує", - написала вона.
У службі надзвичайних ситуацій області спочатку повідомляли про 32 госпіталізованих.
"Зі школи евакуйовані близько 400 учнів. Попередньо 32 дитини направлено до лікувальних закладів з метою уточнення стану здоров’я. Життю дітей загрози немає", - повідомили в рятувальній службі.
Пізніше у відомстві обновили інформацію.
"Для медичного огляду до 2-ї міської дитячої лікарні доставлено 36 учнів. Діти скаржилися на подразнення очей та верхніх дихальних шляхів", - пояснили рятувальники.
Спеціалісти уже провели відповідні заміри і небезпечних речовин не виявили.
Тривають роботи по обстеженню будівлі.
Також на місці працюють бригади швидкої медичної допомоги і співробітники поліції.
За повідомленням депутата Миколаївської міськради Дмитра Жвавого, "речовина нагадує сльозогінний газ з балончика "Черемуха".
У поліції Миколаївської області почали розслідування події.
"Інформація за вказаним фактом внесена до журналу Єдиного обліку", - повідомили правоохоронці.
8 травня у Черкасах на території загальноосвітньої школи №8 під час проведення шкільної лінійки відчули погіршення самопочуття учні школи (2-9 класи). Загалом на лінійці перебувало 424 школярі.
У Нацполіціі пізніше повідомили, що станом на 14:00 в лікувальні установи Черкас госпіталізовано з отруєнням 50 учнів і 2 вчителів.
За фактом масового отруєння відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 325 КК (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).