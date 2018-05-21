Порошенко і Меркель обговорили результати її поїздки до РФ

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Понеділок, 21 травня 2018, 16:17

Президент Петро Порошенко провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Про це у Twitter повідомляє прес-служба Адміністрації глави держави.

Зазначається, що Меркель розповіла Порошенку про підсумки нещодавніх переговорів з президентом РФ у Сочі.

Крім того повідомляється, що вони обговорили ситуацію на Донбасі, спільні зусилля для імплементації Мінських домовленостей та безпекові питання, пов’язані з будівництвом "Північного потоку-2".

Як повідомлялося, минулого тижня канцлер Німеччини Ангела Меркель зустрілася з російським президентом Володимиром Путіним, з яким обговорила питання миротворців ООН на Донбасі та інші питання.

Про перебіг розмови вона пообіцяла проінформувати президента України Петра Порошенка.

Українська правда
Теми: Порошенко президент Меркель Німеччина Донбас
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