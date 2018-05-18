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Меркель поговорить з Порошенком щодо затримання директора "РИА Новостей"

П'ятниця, 18 травня 2018, 16:59

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що під час розмови з президентом України поговорить з ним щодо затримання директора "РИА Новостей в Украине" Кирила Вишинського.

Про це вона заявила на прес-конференції в Сочі, відповідаючи на репліку журналіста "Russia Today", який попросив її вплинути на українську владу через затримання Вишинського.

За її словами, президент Росії Володимир Путін піднімав це питання під час їхньої розмови.

"Я буду обговорювати свою поїздку до Росії з українським президентом. В тому числі обговоримо питання затримання російських журналістів. Ми стурбовані цим", - сказала Меркель.

Як повідомлялося, 15 травня в офісах "РИА Новости Украина" пройшли обшуки.

Пізніше ГПУ показала, що знайшли під час цих слідчих дій.

Керівнику "РИА Новости Украина" Кирилу Вишинському оголосили про підозру у державній зраді.

Сам Вишинський не визнає оголошену йому підозру і розцінює затримання як провокацію.

У справі про державну зраду Кирила Вишинського, викликали на допит 47 осіб.

17 травня Херсонський міський суд арештував Вишинського на 2 місяці.

Українська правда
Теми: МеркельРосіяЗМІУкраїнаПорошенко
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