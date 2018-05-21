Порошенко и Меркель обсудили результаты ее поездки в РФ

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Понедельник, 21 мая 2018, 16:17

Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом в Twitter сообщает пресс-служба Администрации главы государства.

Отмечается, что Меркель рассказала Порошенко об итогах недавних переговоров с президентом РФ в Сочи.

Кроме того сообщается, что они обсудили ситуацию на Донбассе, совместные усилия для имплементации Минских договоренностей и вопросы безопасности, связанные со строительством "Северного потока-2".

Как сообщалось, на прошлой неделе канцлер Германии Ангела Меркель встретилась с российским президентом Владимиром Путиным, с которым обсудил вопросы миротворцев ООН на Донбассе и другие вопросы.

О ходе разговора она пообещала проинформировать президента Украины Петра Порошенко.

Украинская правда
Темы: Порошенко президент Меркель Германия Донбасс
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