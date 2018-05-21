Футбольних фанів у Києві зустрінуть "кольорові" правоохоронці – КМДА

Поліцейські та прикордонники, що зустрічатимуть уболівальників фіналу Ліги чемпіонів УЄФА в аеропорту "Бориспіль", розмалюють свої обличчя у кольори прапорів клубів "Реал Мадрид" та "Ліверпуль".

Про це повідомив на брифінгу в понеділок радник заступника голови КМДА, головний представник КМДА з питань, пов'язаних з проведенням чоловічого та жіночого фіналів ЛЧ в Києві Андрій Мирошніченко.

"Ми підготували декілька сюрпризів для всіх уболівальників. Наприклад, поліція в "Борисполі" і прикордонники зустрічатимуть уболівальників з обличчями, розмальованими у кольори прапорів двох команд", - цитує його слова "Укрінформ".

"Ми хочемо показати, що в нас є влада, є сила, правоохоронці, що вони неймовірно дружні і з радістю зустрічають всіх наших гостей", - додав Мирошніченко.

Фінал жіночої Ліги чемпіонів УЄФА пройде 24 травня в Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського.

Вирішальний поєдинок чоловічої Ліги чемпіонів пройде 26 травня в Києві на НСК "Олімпійський". За кубок боротимуться іспанський "Реал Мадрид" та британський "Ліверпуль".

Як повідомлялося, на футбольних фанатів у Києві чекає ще один сюрприз – у центрі міста облаштують величезний екран, на якому вони зможуть подивитися фінальний матч. Така можливість з'явиться в уболівальників вперше за історію Ліги чемпіонів.