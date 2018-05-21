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Футбольных фанов в Киеве встретят "цветные" правоохранители – КГГА

Понедельник, 21 мая 2018, 16:37

Полицейские и пограничники, которые будут встречать болельщиков финала Лиги чемпионов УЕФА в аэропорту "Борисполь", разрисуют свои лица в цвета флагов клубов "Реал Мадрид" и "Ливерпуль".

Об этом сообщил на брифинге в понедельник советник заместителя председателя КГГА, главный представитель КГГА по вопросам, связанным с проведением мужского и женского финалов ЛЧ в Киеве Андрей Мирошниченко.

"Мы подготовили несколько сюрпризов для всех болельщиков. Например, полиция в "Борисполе" и пограничники будут встречать болельщиков с лицами, раскрашенными в цвета флагов двух команд", - цитирует его слова "Укринформ".

"Мы хотим показать, что у нас есть власть, сила, правоохранители, что они невероятно дружные и с радостью встречают всех наших гостей", - добавил Мирошниченко.

Финал женской Лиги чемпионов УЕФА пройдет 24 мая в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

Решающий поединок мужской Лиги чемпионов пройдет 26 мая в столице на НСК "Олимпийский". За кубок будут бороться испанский "Реал Мадрид" и британский "Ливерпуль".

Как сообщалось, футбольных фанатов в Киеве ждет еще один сюрприз - в центре города установят огромный экран, на котором они смогут посмотреть финальный матч. Такая возможность появится у болельщиков впервые в истории Лиги чемпионов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: футболКиевполицияПограничная служба
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