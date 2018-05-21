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У Сумах звільнили поліцейських, які знущалися над чоловіком

Понеділок, 21 травня 2018, 16:45

Двох сумських поліцейських, які знущалися над чоловіком, звільнили з посади.

Про це у Facebook повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Він зазначив, що комісія департаменту патрульної поліції завершила розслідування інциденту та  "дійшла висновку про наявність дисциплінарних правопорушень в діях поліцейських".

"І правопорушення цих двох поліцейських були настільки суворими, що комісія дійшла висновоку про необхідність притягнення їх до відповідальності у вигляді звільнення зі служби в поліції", – написав Більшицький.

Поліцейський додав, що до дисциплінарної відповідальності притягуються також керівники правоохоронців.

14 травня сумська прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом перевищення службових повноважень працівниками поліції.

Приводом для розслідування стало відео, яке житель Сум зняв 13 травня з вікна своєї квартири.

На запису видно, як двоє патрульних, одна з яких жінка, б'ють чоловіка на лавочці. При цьому завдає ударів і віддавлює пальці потерпілого переважно дівчина.

Теми: поліціяСуми
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