Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Сумах уволили полицейских, которые издевались над мужчиной

Понедельник, 21 мая 2018, 16:45

Двух сумских полицейских, которые издевались над мужчиной, уволили.

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Он отметил, что комиссия департамента патрульной полиции завершила расследование инцидента и "пришла к выводу о наличии дисциплинарных правонарушений в действиях полицейских".

"И правонарушения двух полицейских были настолько суровыми, что комиссия пришла к выводу о необходимости привлечения их к ответственности в виде увольнения со службы в полиции", – написал Бильшицький.

Полицейский добавил, что к дисциплинарной ответственности привлекаются также руководители правоохранителей.

14 мая сумская прокуратура начала уголовное производство по факту превышения служебных полномочий работниками полиции.

Поводом для расследования стало видео, которое житель Сум снял 13 мая из окна своей квартиры.

На записи видно, как двое патрульных, одна из которых женщина, бьют мужчину на лавочке. При этом наносит удары и отдавливает пальцы потерпевшего преимущественно девушка.

Темы: полицияСумы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Все новости...
полиция
В больнице Киева при невыясненных обстоятельствах умер военный
Что должен сделать Выговский на посту главы Национальной полиции
В офисе на Печерске мужчина открыл стрельбу и ранил работника охранной фирмы − полиция
Последние новости
06:07
Израиль разрушил сеть туннелей ХАМАСа в Газе
05:31
ФотоРазрушения в многоэтажке Киева вызвал российский дрон, два человека ранены – КГВА 
04:57
В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW
04:01
ISW зафиксировал, что российские войска продвинулись на северо-западном фланге Авдеевки
03:18
США ускорят продажу самолетов F-16 Тайваню
02:33
"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работала ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
Все новости...
Реклама: