В Сумах уволили полицейских, которые издевались над мужчиной

Двух сумских полицейских, которые издевались над мужчиной, уволили.

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Он отметил, что комиссия департамента патрульной полиции завершила расследование инцидента и "пришла к выводу о наличии дисциплинарных правонарушений в действиях полицейских".

"И правонарушения двух полицейских были настолько суровыми, что комиссия пришла к выводу о необходимости привлечения их к ответственности в виде увольнения со службы в полиции", – написал Бильшицький.

Полицейский добавил, что к дисциплинарной ответственности привлекаются также руководители правоохранителей.

14 мая сумская прокуратура начала уголовное производство по факту превышения служебных полномочий работниками полиции.

Поводом для расследования стало видео, которое житель Сум снял 13 мая из окна своей квартиры.

На записи видно, как двое патрульных, одна из которых женщина, бьют мужчину на лавочке. При этом наносит удары и отдавливает пальцы потерпевшего преимущественно девушка.