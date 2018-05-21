МИД: Россия ведет "гибридную депортацию" крымских татар

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Понедельник, 21 мая 2018, 17:23

В Министерстве иностранных дел назвали "гибридной депортацией" репрессии против крымскотатарского населения в оккупированном Россией Крыму.

Об этом сказала спикер МИД Марьяна Беца на пресс-конференции в понедельник, передает "Интерфакс-Украина".

"Это продолжение незаконной практики РФ репрессий против крымскотатарского населения и, конечно, это такая "гибридная депортация". Сначала незаконные обыски, аресты, потом их (крымских татар – ред.) незаконно переводят в РФ", - заявила она.

Беца подчеркнула, что Украина осуждает такие незаконные действия.

"Россия делает все, чтобы вытеснить и этнических украинцев, и крымских татар с Крымского полуострова, и любого кто не согласен с незаконной оккупацией", - добавила пресс-секретарь.

Темы: Крым крымские татары Росcия депортация
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