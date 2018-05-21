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Декларацію з лікарем уклали вже 5 мільйонів українців

Понеділок, 21 травня 2018, 18:12

Вже 5 млн українців підписали декларацію зі своїми лікарями.

Про це повідомив у Twitter прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"Відмінний темп. Уряд рекомендує: обрання власного лікаря корисно для вашого здоров’я", - пише він.

За інформацією МОЗ, найактивнішими були жителі Вінничини – тут свого лікаря обрали уже 20% мешканців. У Харківській області декларації підписали 16% жителів, у Полтавській – 15,5%, у Чернівецькій – 13%, у Житомирській – майже 11%. Водночас Харківська область є лідером з підписання декларацій в абсолютних числах – понад 478 тисяч декларацій.

"Українська правда" у Threads

Теми: здоров'яМОЗ
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