Декларацію з лікарем уклали вже 5 мільйонів українців

Вже 5 млн українців підписали декларацію зі своїми лікарями.

Про це повідомив у Twitter прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"Відмінний темп. Уряд рекомендує: обрання власного лікаря корисно для вашого здоров’я", - пише він.

За інформацією МОЗ, найактивнішими були жителі Вінничини – тут свого лікаря обрали уже 20% мешканців. У Харківській області декларації підписали 16% жителів, у Полтавській – 15,5%, у Чернівецькій – 13%, у Житомирській – майже 11%. Водночас Харківська область є лідером з підписання декларацій в абсолютних числах – понад 478 тисяч декларацій.