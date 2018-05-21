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Декларацию с врачом заключили уже 5 миллионов украинцев

Понедельник, 21 мая 2018, 18:12

Уже 5 млн украинцев подписали декларацию со своими врачами.

Об этом сообщил в Twitter премьер-министр Владимир Гройсман.

"Отличный темп. Правительство рекомендует: выбор собственного врача полезен для вашего здоровья", - пишет он.

По информации Минздрава, самыми активными были жители Винницкой области - здесь своего врача выбрали уже 20% жителей. В Харьковской области декларации подписали 16% жителей, в Полтавской - 15,5%, в Черновицкой - 13%, в Житомирской - почти 11%. В то же время Харьковская область является лидером по подписанию деклараций в абсолютных числах - более 478 тысяч деклараций.

Темы: здоровьеМинздрав
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