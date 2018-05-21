Бойовики обстріляли Мар’їнку, є загиблий – Жебрівський

На Донеччині бойовики обстріляли Мар’їнку, внаслідок чого загинув 36-річний чоловік.

Про це повідомив керівник Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський у Facebook.

"Михайло, так звали чоловіка, вийшов на своє подвір’я на околиці Мар’їнки, у той час, коли бойовики вели вогонь по місту зі стрілецької зброї. Одна з куль влучила просто в нього. Швидка, яка приїхала за викликом, констатувала смерть", - написав Жебрівський.

Однак, за його словами, медики не встигли відразу забрати чоловіка, оскільки бойовики посилили вогонь. Через це, їм довелося від’їхати на безпечну відстань.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

За інформацією правоохоронців, забрати тіло вдалося не відразу, бо снайпер терористів відкрив вогонь по "швидкій" та поліцейській автівці.