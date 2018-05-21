Бойовики обстріляли Мар’їнку, є загиблий – Жебрівський

На Донеччині бойовики обстріляли Мар’їнку, внаслідок чого загинув 36-річний чоловік.

Про це повідомив керівник Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський у Facebook.

"Михайло, так звали чоловіка, вийшов на своє подвір’я на околиці Мар’їнки, у той час, коли бойовики вели вогонь по місту зі стрілецької зброї. Одна з куль влучила просто в нього. Швидка, яка приїхала за викликом, констатувала смерть", - написав Жебрівський.

Однак, за його словами, медики не встигли відразу забрати чоловіка, оскільки бойовики посилили вогонь. Через це, їм довелося від’їхати на безпечну відстань.