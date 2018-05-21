Боевики обстреляли Марьинку, есть погибший - Жебривский

В Донецкой области боевики обстреляли Марьинку, в результате чего погиб 36-летний мужчина.

Об этом сообщил руководитель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook.

"Михаил, так звали мужчину, вышел на свой двор на окраине Марьинки, в то время, когда боевики вели огонь по городу из стрелкового оружия. Одна из пуль попала прямо в него. Скорая, приехавшая по вызову, констатировала смерть", - написал Жебривский.

Однако, по его словам, медики не успели сразу забрать мужчину, поскольку боевики усилили огонь. Из-за этого, им пришлось отъехать на безопасное расстояние.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

По информации правоохранителей, забрать тело удалось не сразу, потому что снайпер террористов открыл огонь по "скорой" и полицейской машине.