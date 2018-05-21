Боевики обстреляли Марьинку, есть погибший - Жебривский

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Понедельник, 21 мая 2018, 20:42

В Донецкой области боевики обстреляли Марьинку, в результате чего погиб 36-летний мужчина.

Об этом сообщил руководитель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook.

"Михаил, так звали мужчину, вышел на свой двор на окраине Марьинки, в то время, когда боевики вели огонь по городу из стрелкового оружия. Одна из пуль попала прямо в него. Скорая, приехавшая по вызову, констатировала смерть", - написал Жебривский.

Однако, по его словам, медики не успели сразу забрать мужчину, поскольку боевики усилили огонь. Из-за этого, им пришлось отъехать на безопасное расстояние.

Украинская правда
Темы: Донбасс обстрел ОРДЛО
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