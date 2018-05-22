Росія оплатила приватний літак німецьким правопопулістам

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Вівторок, 22 травня 2018, 03:46

Російська сторона заплатила не менше 25 тисяч євро за переліт на приватному літаку трьох політиків правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини".

Про це в понеділок повідомляє видання Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), пише DW.com.

За даними видання, мова йде про поїздку в Москву в лютому 2017 року Фрауке Петрі, Маркуса Претцелля і Юліана Флака. Двоє учасників поїздки вже підтвердили виданню її деталі.

Це перший доведений випадок масштабного фінансового вливання в "Альтернативу для Німеччини" з боку Росії, пише FAZ.

Політики, які під час поїздки в Москву були депутатами Європарламенту і земельного парламенту в Нижній Саксонії, повинні були офіційно повідомити про джерела фінансування поїздки в парламентські служби, однак, цього не зробили.

Голова комітету бундестагу ФРН із зовнішньої політики Норберт Реттген зажадав пояснень від АДГ.

"За яким депутатом земельного або федерального парламенту російська сторона прислала б приватний літак і заплатила б 25 тисяч євро!" - заявив він.

Фрауке Петрі і Маркус Претцелль на даний момент не є членами АДГ. Юліан Флак продовжує залишатися членом партії.

Раніше політики з АДГ неодноразово відвідували окупований Росією Крим.

Теми: Росія Німеччина
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