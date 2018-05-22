Россия оплатила частный самолет немецким правопопулистам

Российская сторона заплатила не менее 25 тысяч евро за перелет на частном самолете трех политиков правопопулистской партии "Альтернатива для Германии".

Об этом в понедельник сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), пишет DW.com.

По данным издания, речь идет о поездке в Москву в феврале 2017 года Фрауке Петри, Маркуса Претцелля и Юлиана Флака. Двое участников поездки уже подтвердили изданию ее детали.

Это первый доказанный случай масштабного финансового вливания в "Альтернативу для Германии" со стороны России, пишет FAZ.

Политики, которые во время поездки в Москву являлись депутатами Европарламента и земельного парламента в Нижней Саксонии, должны были официально сообщить об источниках финансирования поездки в парламентские службы, однако, этого не сделали.

Председатель комитета бундестага ФРГ по внешней политике Норберт Рёттген потребовал объяснений от АдГ.

"За каким депутатом земельного или федерального парламента российская сторона послала бы частный самолет и заплатила бы 25 тысяч евро!" - заявил он.

Фрауке Петри и Маркус Претцелль на данный момент не являются членами АдГ. Юлиан Флак продолжает оставаться членом партии.

Ранее политики из АдГ неоднократно посещали оккупированный Россией Крым.