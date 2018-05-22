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ЗМІ: Футболісти збірної РФ вживали допінг під час ЧС-2014 і готуються до ЧС-2018

Вівторок, 22 травня 2018, 04:37

Гравці російської національної команди вживали заборонені препарати на чемпіонаті світу - 2014 року, і частина спортсменів, які виступали тоді, продовжує безкарно готуватися до нового мундіалю.

Про це йдеться у фільмі німецького журналіста Хайо Зеппельта, показаному на телеканалі ARD, пише Газета.ru.

Автор ряду фільмів про допінг німецький журналіст Хайо Зеппельт випустив чергову кінострічку про використання заборонених препаратів у російському спорті.

"У нас є інформація, що в 2014 році гравці збірної Росії, які зараз знаходяться в складі команди і готуються до чемпіонату світу - 2018, здали позитивні допінг-тести", - йдеться у стрічці.

Фільм Зеппельта був показаний 20 травня на німецькому телеканалі ARD. В якості основного джерела інформації журналіст використовує інформатора WADA Григорія Родченкова.

Також німецький журналіст повідомив, що ФІФА отримала дані на 155 допінг-проб, які необхідно було перевірити ще раз, але так і не зробила цього.

У себе в фільмі Зеппельт каже, що "брудні" проби російських футболістів, взяті в 2014 році, зазнали маніпуляцій і були замінені на "чисті" в московській лабораторії.

Раніше німецьке видання Spiegel Online повідомляло, що колишній керівник Московської антидопінгової лабораторії Григорій Родченков до чемпіонату світу 2018 року повинен був розробити програму допінгу для збірної Росії з футболу за "сочинським" сценарієм.

Чемпіонат світу з футболу розпочнеться 14 липня. Збірна Росії зустрінеться з національними командами Саудівської Аравії, Єгипту та Уругваю.

Теми: футболчемпіонат світуРосія
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